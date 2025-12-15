Explosiones en el Popocatépetl: Video del Momento en que Volcán Lanza Material Incandescente

El volcán Popocatépetl ha registrado actividad incandescente en las últimas horas; aquí te mostramos en video cómo se vieron las recientes explosiones en el cráter de Don Goyo, como es conocido por los pobladores de la región.

SMN lanza aviso por reciente actividad del Popocatépetl

La mañana de hoy, 15 de diciembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso especial por la reciente actividad del Popocatépetl, “con visibilidad hacia la zona del volcán”.

El Meteorológico Nacional señaló que “en caso de alguna exhalación de vapor de agua, gas y/o ceniza, se pronostica que tendría trayectorias hacia el sur-sureste, cambiando al sur, sureste y este-sureste del cráter”, es decir, hacia Puebla.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX apuntó que “en caso de emisión de ceniza volcánica, la pluma se dispersaría hacia el sureste, sin riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México”.

Video: Así Luce el Volcán Popocatépetl Hoy 15 de Diciembre 2025

Así se vieron las explosiones del Popocatépetl en video

Webcams de México publicó este lunes algunos videos sobre las explosiones y fumarolas que se registraron en el volcán Popocatépetl la noche del domingo, 14 de diciembre de 2025.

Una de las primeras explosiones ocurrió a las 20:02 horas del domingo, según los videos de Webcams de México.

En el video se observa la emisión de material incandescente, así como una columna de ceniza.

