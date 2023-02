A Viviana Salgado un hecho incidental le ha arruinado la vida. Ella, dice, era una mujer feliz, una señora tranquila, normal, con problemas cotidianos. Ahora está deprimida, enferma, endeudada, con temor de salir a la calle y sin dinero para comer.

Yo nunca le gritaba a mi hija, ahora de repente me dice: 'por qué me gritas'; yo le digo: 'perdóname, mi vida, tú no tienes la culpa, pero entiéndeme, mami: tengo que pagarle al licenciado, no tenemos trabajo, no tenemos ni para comer'

La acusación que le hizo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) le arruinó la vida, la estabilidad económica y también la emocional. La autoridad la señaló de atacar las vías de comunicación por supuestamente arrojar de manera intencional unas aspas de lavadora a las vías del Metro en la estación Centro Médico el pasado 13 de enero, el mismo día que la Guardia Nacional llegó a las instalaciones de este sistema de transporte.

Video: ‘Fue Un Accidente’: Viviana, Acusada de Ataque al Metro Consecuencias de una acusación falsa Salgado, de 41 años, logró demostrar que las aspas se le cayeron por accidente y la FGJCDMX le retiró los cargos. Sin embargo estuvo detenida en el Ministerio Público, pasó dos días en el penal de Santa Martha Acatitla y no logra quitarse el estigma por la acusación.

Yo trabajaba limpiando casas cerca de donde vivo, unos días me empleaba en eso, ahora ya nadie me quiere dar trabajo. Mi esposo y mis dos hijos también perdieron su empleo y no encuentran otro, porque [supuestamente] somos unos saboteadores y no vayamos a hacer algo

Para ella todo ha cambiado: Ya no le gusta salir a la calle porque todos le preguntan qué pasó con su problema en el Metro; Su hija, de 15 años, ya no quiere ir a la escuela porque sus compañeras también le preguntan lo mismo y hasta le mandan memes que comparan a Viviana con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.

“Toda la familia estamos en una situación muy crítica. Estamos endeudados. Yo le tengo que pagar al licenciado que me defendió, tengo que pagar mi refrigerador, no tenemos gas, no tenemos ni para comer”, dice Viviana entre sollozos.

Sin ayuda

El pasado viernes 10 de febrero, después de que la señora Viviana exigiera una indemnización y una disculpa pública, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la apoyarían.

“Todo el apoyo por parte del Gobierno de la Ciudad. Yo le pedí directamente a Estela Damián [secretaria particular de la jefa de Gobierno] que la buscara, más allá, por supuesto, de lo que ella en su derecho quiera hacer en términos jurídicos con algún abogado”, señaló Sheinbaum.

Hasta el cierre de esta nota, Viviana Salgado asegura que no ha habido tal acercamiento. “No me ha llamado. Yo tengo el teléfono aquí a la mano y no, no me ha llamado”.

La mujer reitera que está en una situación crítica:

Estoy muy mal, me siento muy mal, me hormiguea la mitad de mi cara, creo que se me quiere ir de lado. No tengo ganas de nada. Me pongo a llorar por cómo me dejaron y porque no tenemos apoyo

Video: "Hagan Bien su Trabajo": Viviana Salgado "Les explicaba y no me creyeron" El 13 de enero, Viviana estaba parada antes de la línea amarilla en el andén de la estación Centro Médico. Traía unas aspas de lavadora que había comprado para una reparación. Relata que quiso acomodarlas en la bolsa donde las traía pero la bolsa se rompió, las aspas cayeron al piso, rebotaron y se fueron a las vías.

Asegura que explicó todo eso a los elementos de la Policía Bancaria y Comercial que la detuvieron, pero no le creyeron. “Me decían que si no me había mandado algún partido político, yo les dije y les dije que no”.

También asegura que les pidió que vieran las cámaras para que observaran que todo había sido un accidente, pero le informaron que no servían.

¿Usted cree que no van a servir las cámaras del Metro? Si de verdad hubiera sido yo una saboteadora, claro que las hubieran presentado. Pero como no, por eso no las sacaron; porque conmigo se quisieron lavar las manos de lo que pasa en el Metro

"Tienen que limpiar mi nombre"

Viviana dice que a ella y a su esposo uno de los corajes que les quedan es que cuando la exoneraron, no la dejaron hablar con la prensa. "Me subieron a una camioneta y no me dejaron dar entrevistas, cuando yo quería decir lo que había pasado. Mi esposo les decía: 'déjenla que salga en las noticias, así como sacaron que ella saboteó el Metro, ahora tiene derecho a decir que es inocente'. Pero no me dejaron".

Acerca de la posición de Sheinbaum Pardo en torno a la disculpa pública, dice no estar de acuerdo pues la jefa de Gobierno señaló el pasado viernes que debe ser la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX la que lo determine, y que la FGJCDMX la que responda.

El gobierno de Claudia Sheinbaum dijo que yo era culpable y ahora sale con que es la Comisión de Derechos Humanos quien debe determinar si me dan la disculpa pública o no. Pues no: ellos tienen la obligación de limpiar mi nombre, así como me lo ensuciaron

Por su parte, Teófilo Benítez Granados, asesor jurídico de Viviana, aseguró en un comunicado: “Una vez más, la Fiscalía de Ernestina Godoy criminalizó la pobreza y, a pesar de la inexistencia de pruebas, motivó a que un juez de control la vinculara a proceso sin sustento, lo cual es equiparable al sistema inquisidor, en el que primero se detenía a la persona y posteriormente se investigaba si era culpable”.

