¿Funciona la Línea A del Metro CDMX? Así Está el Servicio Hoy por Lluvias en CDMX

La Ciudad de México (CDMX) amaneció este 29 de septiembre de 2025 con lluvia en varias alcaldías, por lo cual aquí en N+ te informamos cómo está el servicio en la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que ayer tuvo interrupción en algunas estaciones por el ingreso de agua.

En redes sociales, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) alertó que hoy se presentó lluvia generalizada en la CDMX, lo cual ha ocasionado encharcamientos e inundaciones en varias zonas, principalmente de las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A Madero y Tláhuac.

¿Funciona la Línea A del Metro CDMX?

Ayer domingo, debido a las afectaciones por la lluvia intensa, el STC Metro informó que se suspendió el servicio de trenes de Guelatao A Santa Marta, en la Línea A, por lo cual se brindó servicio gratuito de la Red de Transporte de Pasajeros en ese tramo.

El personal especializado inició las labores de retiro de agua de las instalaciones para que se pudiera restablecer el servicio en su totalidad.

A las 21:26 horas, el Metro de la Ciudad de México emitió un aviso en redes sociales en el que anunció que se reanudó la operación en la Línea A, de Pantitlán a la Paz.

“Todas las estaciones ofrecen servicio, luego de concluir las labores de retiro de agua y las pruebas operativas necesarias para garantizar una circulación segura. La circulación de los trenes es continua”, reportó.

Ante ello, este lunes el servicio en la Línea A comenzó de manera normal, sin suspensión del servicio.

Sin embargo, en otro mensaje en X, el Metro CDMX pidió a los usuarios consular frecuentemente el avance de los trenes en la Red y planear sus viales.

Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas. Toma previsiones y mantente informada e informado.

Lluvias azotan la Ciudad de México

Ayer, una fuerte lluvia azotó la Ciudad de México y ocasionó encharcamientos e inundaciones en varias colonias.

En videos difundidos en redes sociales se pudieron observar los rescates que realizaron los servicios de emergencia, especialmente en vialidades de la alcaldía Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo A Madero.

La inundación en la calzada Ignacio Zaragoza afectó las operaciones de la Línea A, entre las estaciones Pantitlán y Guelatao; los pasajeros tuvieron que caminar kilómetros sobre la vialidad anegada.

Otra zona severamente afectada fue el municipio de Nezahualcóyotl, donde la colonia Vicente Villada quedó completamente anegada.

