Pronóstico del Tiempo Hoy Lunes 29 de Septiembre, ¿Dónde Va a Llover?

Este lunes 29 de septiembre de 2025, el clima en México estará dominado por una combinación de sistemas meteorológicos que favorecerán lluvias intensas, calor extremo y fuertes rachas de viento en distintas regiones del país.

Una baja presión en superficie sobre el Golfo de México, en interacción con un canal de baja presión, mantendrá condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste mexicano, con lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (oeste y sur).

Al mismo tiempo, otros canales de baja presión sobre el noroeste, occidente y sur del país, junto con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, y una vaguada en niveles medios y altos, generarán lluvias fuertes a intensas en el centro y norte del país. Se prevén precipitaciones intensas en Zacatecas (centro y sur), Aguascalientes, Jalisco (centro y norte) y Puebla (sureste).

¿Por Qué los Monzones Provocan Tormentas Tan Severas?

Además, una nueva onda tropical se aproximará al sur de la península de Yucatán al final del día, lo que incrementará la probabilidad de lluvias en esa zona.

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo, reducción de visibilidad en carreteras, encharcamientos, deslaves e inundaciones, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

¿Dónde va a llover y cuánto?

Lluvias intensas (75 a 150 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas.

(75 a 150 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas. Muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán.

(50 a 75 mm): Durango, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán. Fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Sinaloa, Colima, Guerrero, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Quintana Roo.

(25 a 50 mm): Chihuahua, Sinaloa, Colima, Guerrero, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Quintana Roo. Chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México.

(5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora.

Pronóstico de temperaturas:

A pesar de las lluvias, continuará el ambiente caluroso en gran parte del país, con temperaturas superiores a los 35 °C en varias entidades:

40 a 45 °C : Sinaloa.

: Sinaloa. 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca. 30 a 35 °C: Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Morelos, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo.

En contraste, se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Viento y oleaje:

Rachas de viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: Costas de Oaxaca, Chiapas y zona occidental de la península de Baja California.

Historias recomendadas:

Oregón Presenta Demanda Contra Orden de Trump para Desplegar Tropas en Portland

Cinco Muertos por Tiroteo e Incendio en Iglesia en Michigan; Presunto Atacante fue Abatido