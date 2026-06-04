¿Cómo Va la Formación de la Tormenta Boris en el Pacífico? Aviso ante Posible Nuevo Ciclón

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer cómo va la formación de la tormenta Boris en el Pacífico, en N+ te compartimos el aviso que dio ante el posible nuevo ciclón.

En ese sentido, las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre dos zonas de baja presión en el océano Pacífico que podrían evolucionar a sistemas tropicales durante los próximos días.

Una de ellas, ubicada frente a las costas de Chiapas, podría dar origen a la tormenta tropical Boris, el segundo sistema con nombre previsto para la temporada en esta región.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué Esperar de la Temporada de Ciclones Tropicales 2026 en el Golfo de México?

¿Cómo va la formación de Boris?

La zona de baja presión asociada a las costas de Chiapas presenta actualmente un 50 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.

"Se prevé la formación de una zona de baja presión frente a las costas de Chiapas, mantiene 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días", compartió la Conagua.

Aunque por el momento no representa una amenaza directa para territorio nacional, su evolución es monitoreada de manera permanente por la Conagua.

Además del sistema que se prevé frente a Chiapas, especialistas también observan otra área de inestabilidad atmosférica frente a las costas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

Este segundo sistema incrementó recientemente sus probabilidades de desarrollo ciclónico, porque alcanzó un 60 por ciento de posibilidad de formación en los próximos siete días.

FBPT