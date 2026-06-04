¿Cómo Va la Formación de la Tormenta Boris en el Pacífico? Aviso ante Posible Nuevo Ciclón

La Conagua alertó sobre la posible formación de la tormenta Boris en el Pacífico; te compartimos cómo va su formación, según la Conagua

Posible ciclónDía lluvioso en Cancún por una potencial tormenta tropical en 2024. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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