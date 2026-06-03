¿Viene Boris? Conagua Alerta por Posible Formación de 2 Zonas de Baja Presión frente a México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó este miércoles 3 de junio de 2026 por la posible formación de dos zonas de baja presión frente a las costas de México.

La primera, con un 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en siete días, se prevé que se desarrolle frente a las costas de Chiapas.

Mientras que la segunda, con 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días, comienza a desarrollarse frente a las costas de Guerrero y Michoacán.

De desarrollarse estos ciclones, el primero recibiría el nombre de Boris, mientras que el segundo sería Cristina, según la lista de nombres de ciclones tropicales 2026 del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

👉Al corte del medio día de este miércoles se prevé la formación de una zona de baja presión frente a las costas de #Chiapas con 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.



👉Además, se prevé la formación de otra zona de baja presión, pero frente a las costas de… pic.twitter.com/qRSvNPuswi — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 3, 2026

Tormenta tropical Amanda, lejos del territorio nacional

A la par, la recién formada tormenta tropical Amanda, la primera de la temporada en la cuenca del Pacífico, se localiza a 2,375 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

No obstante, debido a su distancia y trayectoria, no generará efectos en el país, precisó el organismo perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La mañana de este miércoles se formó la #TormentaTropical #Amanda, la primera de la temporada en la cuenca del Pacífico.



Su centro se localiza a 2,375 al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en #BajaCaliforniaSur.



Debido a su distancia y trayectoria, no generará efectos en el… pic.twitter.com/wEqyJ6Ywir — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 3, 2026

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