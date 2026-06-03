¿Viene Boris? Conagua Alerta por Posible Formación de 2 Zonas de Baja Presión frente a México

De desarrollarse estos ciclones, el primero recibiría el nombre de Boris, mientras que el segundo sería Cristina

Posible formación de zonas de baja presión en México. Foto: ConaguaPosible formación de zonas de baja presión en México. Foto: Conagua

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¿El Ciclón Boris Viene a México en Junio 2026? Conagua Alerta por Posible Formación de 2 Zonas de Baja Presión