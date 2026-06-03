Evacuan Jardín de Niños por Presencia de un Intenso Olor a Gas en Xalapa

En Xalapa, un total de 27 niños y 7 maestros de un jardín de niños tuvieron que ser evacuados de manera preventiva la mañana de este miércoles 3 de junio, debido a la presencia de un intenso olor a gas en la calle Fernando Montes de Oca de la colonia Lomas de Chapultepec.

Se dio a conocer que elementos de Personal de Protección Civil Municipal de Xalapa se trasladaron al lugar y activaron los protocolos correspondientes de un hecho de esta naturaleza, por lo que comenzaron a inspeccionar casa por casa para confirmar de dónde era que provenía la fuga, que alarmó a los habitantes de dicho sector.

Después de varios minutos de realizar la búsqueda el personal de Protección Civil logró ubicar el domicilio de dónde emanaba el aroma y procedieron con las tareas para controlar la fuga y evitar ocurriera aun accidente mayor o se presentaran casos de intoxicación.

Según el reporte de hechos al lugar arribaron varias unidades de emergencia que se preparaban para atender posibles casos de intoxicación, por fortuna no fue necesaria la atención, pero la movilización de varias unidades de emergencia llamó la atención de vecinos de colonias aledañas.

Otra fuga de gas ocurrida recientemente en Veracruz

En Orizaba, se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia y rescate, debido a que vecinos de la colonia Agrícola Librado Rivera reportaron un fuerte olor a gas. De acuerdo con los primeros reportes, el temor ante una situación de riesgo por una posible explosión por acumulación de gas, fue por esto que vecinos reportaron al número de emergencias 911.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Reportan Fuerte Movilización de Bomberos por Olor a Gas en Orizaba

Al lugar se hicieron presentes elementos de Protección Civil de Orizaba para realizar las primeras inspecciones, logrando detectar un intenso olor a gas, situación que provocó la activación de los protocolos correspondientes para evitar algún incidente mayor.

Posteriormente, se solicitó la intervención de Bomberos de la Estación 119 de Orizaba, quienes acudieron de manera inmediata y realizaron las maniobras necesarias para retirar el tanque de gas que presuntamente originaba la fuga, controlando la situación antes de que pudiera ocurrir un accidente de mayor magnitud. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas intoxicadas, ni lesionadas.