Evacuan Jardín de Niños por Presencia de un Intenso Olor a Gas en Xalapa

En Xalapa, una fuga de gas causó alarma entre vecinos, fue necesario evacuar una escuela por el intenso olor a gas.

Olor a gas provoca evacuación de un jardín de niños en XalapaFoto: N+

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Protección Civil de Xalapa evacuó un jardín de niños por olor a gas. La rápida intervención evitó un desastre. Infórmate sobre cómo se manejó la situación.

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