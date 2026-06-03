¿Cómo Está el Cutzamala Hoy? Este Es el Reporte Oficial de Conagua Sobre Nivel de Presas

En México, ya estamos en plena temporada de lluvias, factor que beneficia a las presas del Sistema Cutzamala; aquí te decimos cómo está el nivel del agua hoy, según el reporte oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Qué es el Sistema Cutzamala?

El Sistema Cutzamala es una de las fuentes de abastecimiento de agua potable de suma importancia, en el país.

Es el encargado de llevar el 26% de agua que se consume en el Valle de México, con servicio para varias zonas de la Ciudad de México y Estado de México.

El Cutzamala se integra por 3 presas: Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque, con la siguiente capacidad:

Villa Victoria: 185,731 metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: 394,390 metros cúbicos de agua.

El Bosque: 202,400 metros cúbicos de agua.

En total, el Cutzamala tiene una capacidad de 782,521,000 metros cúbicos de agua.

Nivel de agua en el Cutzamala en 2026

A continuación, en N+ te decimos cuánta agua han almacenado las presas del Cutzamala en lo que va de 2026:

¿Qué porcentaje de agua tiene el Cutzamala?

De acuerdo con el informe oficial de la Conagua, el Sistema Cutzamala actualmente está al 67.83% de su capacidad total.

Al corte del 28 de mayo de 2026, el almacenamiento en las presas es de 530,748,000 metros cúbicos de agua.

Para que el Cutzamala recupere el 100% de su capacidad, faltaría el 32.17% de agua, es decir, faltarían 251,773,000 metros cúbicos de agua.

Se prevé que la temporada de huracanes 2026, que termina hasta noviembre, en México, podría beneficiar a las presas del Cutzamala, por las fuertes lluvias que se generan durante estos meses.