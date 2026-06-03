¿Cómo Está el Cutzamala Hoy? Este Es el Reporte Oficial de Conagua Sobre Nivel de Presas

Aquí te decimos qué porcentaje de agua hay en el Cutzamala actualmente

Sistema CutzamalaFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Conagua reporta cuál es nivel de agua en el Cutzamala. ¿Cómo impactarán las lluvias y huracanes en su nivel? Descúbrelo en nuestro informe.

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