Conductor Huye Después de Chocar Contra Poste en Torreón

El conductor en presunto estado de ebriedad huyó después de chocar contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Torreón

El conductor huyó después de chocar contra un poste en TorreónFoto: N+

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Conductor en presunto estado de ebriedad huye después de chocar contra un poste de la CFE.

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