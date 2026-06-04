Conductor Huye Después de Chocar Contra Poste en Torreón

La madrugada de este 4 de junio del 2026, un conductor en presunto estado de ebriedad se impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la colonia Eduardo Guerra.

El incidente se registró a las 4:00 horas en el cruce de calle A y calle Romero. El golpe fue tan fuerte que el estruendo despertó a varios vecinos, quienes salieron de sus domicilios al escuchar el ruido.

Al llegar al lugar, los habitantes notaron que el joven involucrado solicitó ayuda a un familiar para retirarse del sitio antes de que llegaran los cuerpos de emergencia. Minutos después, se dio a la fuga, dejando el poste dañado y sin hacerse cargo de los daños.

Un residente del sector logró captar fotografías del vehículo y del momento posterior al choque. Las imágenes ya fueron entregadas a las autoridades y servirán como evidencia para ubicar al presunto responsable.

Personal de CFE acudió para evaluar los daños en la infraestructura, mientras que elementos municipales iniciaron la búsqueda del conductor para que responda por los gastos de reparación del poste y lo que resulte.

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Como un hecho similar de accidentes, una mujer perdió el control de su vehículo luego de sufrir un desmayo mientras conducía, lo que provocó un choque contra una camioneta estacionada en Piedras Negras.

Conductora se desmaya y choca contra camioneta en Piedras Negras

La conductora, identificada como Janeth Meléndez, circulaba por el cruce de la avenida Juan Pablo II y la calle San Isidro, en la colonia Acoros II, cuando se desmayó y terminó impactando una camioneta que se encontraba estacionada.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos le brindaron atención en el lugar y determinaron que no era necesario su traslado a un hospital, aunque le recomendaron someterse a una revisión médica.