Video: Captan a Sujeto Intentando Incendiar Casa de Familia en Torreón

Un hombre a bordo de una motocicleta intentó incendiar una casa ubicada en la Colonia Carolinas de Torreón, poniendo en grave peligro a una familia que dormía en el interior del domicilio. El incidente se registró alrededor de las 4:00 horas del pasado domingo 25 de enero del 2026, sobre la Calle Cerro del Tezonco.

En la vivienda se encontraban descansando la propietaria del inmueble, Marlene, su esposo y sus dos hijas, cuando el agresor, quien se desplazaba en una motocicleta, se detuvo a un costado de la casa y posteriormente prendió fuego a la puerta principal. Afortunadamente, el fuego no se propagó y la familia logró salir ilesa, sin que se reportaran personas lesionadas.

Cámaras de seguridad instaladas en el sector captaron el momento en que el sujeto desciende de la motocicleta y se dirige hacia la vivienda afectada, imágenes que ya se encuentran en manos de las autoridades. Este material ha permitido a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) contar con pistas importantes que podrían ayudar a identificar y localizar al responsable, como parte de las investigaciones en curso.

La noche del 12 de enero del 2026, un hombre de la tercera edad murió calcinado durante un incendio registrado en una vivienda de la Colonia Luis Donaldo Colosio, en Torreón.

La víctima fue identificada como Eduardo Rosales Gurrola, de 74 años, quien fue encontrado sin vida en su casa, ubicada en la Avenida Artículo 123 y Calle Oaxaca. Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar, pero ya no fue posible salvarle la vida.

Familiares señalaron que al hombre le gustaba fumar incluso en su cama, y Bomberos localizaron un objeto tipo parrilla cerca de donde se encontraba el cuerpo, lo que presuntamente habría originado el incendio. El Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

