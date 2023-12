‘Es una Novela de la Pandemia’: Alaíde Ventura en Entrevista sobre ‘Autofagia’

Entre la última generación de novelistas mexicanas, Alaíde Ventura Medina (Xalapa, 1985) se ha hecho de un sitio especial entre las y los lectores gracias a un estilo tan emotivo como lacónico. En esta entrevista, la escritora habla sobre su más reciente libro, Autofagia, y sobre las dificultades de haber escrito un libro durante la pandemia.

Noticia relacionada: “La maternidad es política”: Entrevista con Isabel Zapata

Escribir porque se está al margen

En 2019, el Premio Mauricio Achar, que entregan la librería Gandhi y la editorial Penguin Random House, recayó sobre Alaíde Ventura. Para ese entonces, había publicado ya una novela, Como caracol (SM, 2019), ganadora del premio Gran Angular. La publicación de Entre los rotos resultó en un acontecimiento que atrajo a múltiples lectores y que se benefició las recomendaciones boca a boca amplificadas por las redes sociales.

Este encuentro afortunado con los lectores resulta aún más llamativo cuando Alaíde Ventura explica que comenzó a escribir desde la soledad: “Siempre estuve un poco al margen, porque yo era una niña tímida, era la prima que no bailaba. Mi hermano y yo éramos los que no bailaban, los que no sabían alburear”. Y añade:

Siempre estaba como al margen, entonces empecé a escribir de chica, para la escuela siempre escribía, siempre fue mi clase favorita. Incluso en la prepa tuve una maestra que nos ponía mucho a escribir y a mí me gustaba, pero pues siempre para mí nada más. Luego llegaron los blogs, no sé cómo di con mi primer blog. Yo creo que debe haber sido el de Plaqueta [Tamara de Anda] el primer blog que leí.

Tras estudiar Antropología en la Universidad Veracruzana, se mudó a la Ciudad de México. Fue aquí donde se consolidó su vocación como escritora y donde encontró a otras escritoras cuyas recomendaciones resultaron indispensables.

Entre sus amistades mentoras menciona a la traductora Sofía Téllez, a la novelista Sylvia Aguilar Zéleny y a la cuentista Gabriela Damián. Sobre esta última dice:

Ella estaba muy a la vanguardia en lecturas, me dio a leer mucha ciencia ficción. La verdad que nunca logré entrarle tanto eso, pero sí al feminismo

‘Autofagia’, novela de Alaíde Ventura. Foto: Instagram @laincreible_condesa

Autofagia, una novela escrita con la angustia de la pandemia

Mucho de la experiencia cautivante y dolorosa de Entre los rotos se ha repetido en Autofagia (Literatura Random House, 2023), una novela sobre una joven que elabora con su novia un pacto tóxico alrededor de la comida. Limitado en escenarios y personajes, este libro abunda en descripciones de comida que no se puede comer, de relaciones que no se pueden consolidar y ed personas que no pueden permanecer a lado de la protagonista.

Alaíde Ventura afirma que esta angustia que recorre Autofagia fue producto del confinamiento durante la primera etapa de la pandemia:

Es una novela de la pandemia, con estas ansiedades. La pandemia no existe en la novela pero esta sensación de soledad y aislamiento es lo que viví en la pandemia. A mí me tomó la pandemia primero en Veracruz con mi mamá, cuando ocurrió el pánico real, el pánico de la calle

Posteriormente, la escritora veracruzana se mudó a Texas a estudiar un posgrado en la Universidad de El Paso:

La segunda mitad de la pandemia la viví en El Paso, que de por sí es muy solitario, porque es desierto y es muy extendido, las casas están a mucha distancia las unas de las otras, pero además de eso estaba yo sola

En las calles amplias y desiertas de la ciudad tejana, Alaíde Ventura conoció esa otra cara de la ansiedad:

Estuve en manía meses en la pandemia andando en bicicleta cuatro horas al día, dormía tres horas. Pero leía un libro diario y escribía un cuento diario y estaba hiperproductiva, pero era manía y mi cerebro estaba haciendo cortocircuito

Todas esas experiencias la llevaron a concebir una novela sobre una joven aislada que acuerda con su pareja limitar en extremo sus comidas. Este martirio alimenticio es un agravio, pero también es una experiencia marcada por la complicidad:

Eso la aleja del resto. Yo quería explorarlo en conjunto. Me interesa un montón cómo nos volvemos uno, nos volvemos una máquina en pareja. Empiezan a caminar juntos y entonces buscan qué hacer con su pareja: tomas clases de spinning o aprendes francés, te mimetizas

Si Entre los rotos es una historia de violencia doméstica contada a través de fotografías familiares, en Autofagia se narra el aislamiento a través de una colección de comidas postergadas, hechas a medias, vomitadas. Según Ventura, el tono de este libro es mucho menos controlado, en comparación con su anterior novela:

Entre los rotos es una novela muy racionalizada, es es un tono como medio ensayístico, muy controlado

Para ella, la mayor diferencia entre ambos libros reside las personas en quienes pensaba mientras escribía. En su anterior libro, pensaba en un público específico y acotado: “que el libro le gustara a mis amigas, a las amigas de mis amigas, a mi mamá”, dice.

En cambio Autofagia ha representado un paso en otra dirección, donde ya no piensa solo en un círculo cercano, sino en uno potencial, el de la amistad con desconocidos que se consolida a través de las páginas: “lo veo como un diálogo con una lectora ideal”.

Historias recomendadas: