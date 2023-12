‘Salte de Mi Casa’, Exige César Bono a Inquilina que No Quiere Pagar Renta

El actor César Bono habló en entrevista exclusiva para Despierta de Nmás sobre el caso que está enfrentando con una mujer a quien le renta una casa y que dejó de pagarle desde hace un año, por lo que el comediante exigió a la inquilina que se salga de su propiedad.

Durante la entrevista, César Bono declaró que le afecta la impunidad y explicó que "gracias a Dios" él no vive de rentar casas.

Vivo de ser actor desde hace 57 años siempre hecho televisión, teatro, radio, doblaje y cabaret, mientras hubo trabaje ahí muchos años.

El actor y comediante mexicano explicó en Despierta que la ley está a favor de los delincuentes, después de que ganó un primer juicio en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, contra la inquilina. Sin embargo, ella acudió a un segundo juez, que impidió el desalojo.

Jessica recapacita, mamacita, tienes hijos en la escuela los van a bullear, van a molestar a tus hijos en la escuela, les van a decir que su mamá es una delincuente, todos cometemos errores en la vida tú cometiste uno muy grave, salte de mi casa llevas un año sin pagar. ¡Salte ya! te lo pido con el corazón en la mano.

César Bono desmintió haber amenazado a su inquilina y reiteró que la mujer en alguna ocasión, en un juzgado, sí lo había amenazado.

“Jamás la he amenazado, yo puedo entrar a mi casa y escribir grafitis en mi barda y no lo he hecho ni lo haré porque yo respeto mucho a las mujeres, tengo hermanas, hijas, nietas, jamás la he amenazado, ella sí en un juzgado dijo: ‘este cuate necesita un levantón’ que tengo entendido es que te secuestren, ella sí me ha amenazado”, puntualizó el actor.

