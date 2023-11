César Bono Pide Ayuda para Desalojar a Mujer que No le Paga Renta

César Bono denunció a través de redes sociales que una mujer ha vivido en su casa sin pagar renta. El actor señaló que, pese a que ganó un juicio en primera instancia, la mujer no ha abandonado su casa en Huixquilucan.

Noticia relacionada: Abuelo Renta su Casa para Comprar Medicinas; Inquilina Se la Roba y la Vende

A través de su cuenta de X (antes Twitter), César Bono compartió un video donde pedía ayuda para desalojar a Jessica ‘N’, quien ha vivido en una propiedad suya por un año sin pagar renta. Al respecto el actor dijo:

Según contó el comediante, esta mujer llegó hace dos años a su casa. Pese a las reticencias de César Bono, le pagó un año de renta por adelantado. Pasado este tiempo se detuvieron los pagos:

Pagó un año adelantado de renta hace dos. Un año que jamás le pedí yo que fuera la forma de pago. Yo quería que fuera mes con mes, como se usa siempre; me pagó ese año y no ha vuelto a pagar.

Y añadió:

Yo sé dónde vive la mujer. Yo sé que es una delincuente porque día con día me está robando.

El actor también comentó que ganó un primer juicio en el municipio de Huixquilucan contra la inquilina morosa. Sin embargo, ella acudió a un segundo juez, que impidió el desalojo:

Yo gané el pleito y me habían dado fecha para sacarla de mi casa, pero ella asistió con otro juez, que no sé por qué razón se fue contra la decisión del juez anterior.

Desde su cuenta de X solía compartir fotografías en compañía de funcionarios y políticos como Miguel Ángel Mancera y Fernando Platas.

El actor dijo que Jessica ‘N’, era funcionaria del IMSS, aunque este Instituto aseguró, a través de su cuenta de X, que la mujer no trabaja ahí.

César Bono pide ayuda para desalojarla, pues no tiene la edad para seguir litigando:

Yo tengo 73 años de edad y no tengo ni el tiempo ni la salud para seguir en pleito. La casa es mía y de nadie más; jamás le he robado cinco centavos a nadie y ahora me están robando.