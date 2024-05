Muere Alice Munro, Premio Nobel de Literatura 2013, a los 92 Años

La escritora canadiense Alice Munro, galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 2013, murió la noche del lunes 13 de mayo de 2024 en una residencia para personas mayores en Ontario, Canadá, anunciaron medios locales.

El diario The Globe and Mail, citando a miembros de la familia de Munro, afirmó que la escritora, de 92 años de edad, padecía demencia desde hace más de una década.

Alice Munro se volvió célebre por sus relatos cortos sobre mujeres y basados en la vida rural en Ontario, lo que le valió ser comparada con el escritor ruso Anton Chéjov.

A pesar del éxito y de una cosecha impresionante de premios literarios, la autora de Lejos de ella (llevada al cine en 2007) y Demasiada felicidad (2009) mantuvo un bajo perfil, a imagen de sus personajes, esencialmente mujeres, en los que jamás puso de relieve la belleza física.

Al otorgarle el Premio Nobel de Literatura en 2013, la Academia de Estocolmo calificó a Munro de "maestra de la narración breve contemporánea" y elogió "su sutil narración, que se caracteriza por la claridad y el realismo psicológico".

¿Quién era Alice Munro?

Nacida el 10 de julio de 1931 en Wingham, en el oeste de la provincia de Ontario, Munro conoció de cerca a la sociedad rural. Su padre, Robert Eric Laidlaw, era un criador de zorros y aves de corral y su madre fue maestra de escuela.

Ya en su adolescencia, decidió transformarse en escritora, un camino del que no se desviaría en toda su vida. La escritora se inició en la literatura escribiendo sobre el mundo rural en el que creció.

Munro, cuyo nombre de soltera era Alice Ann Laidlaw, consiguió una beca para estudiar en la universidad donde conoció a su primer esposo, James Munro.

La pareja se trasladó al oeste de Canadá y en 1963 se asentaron en la localidad de Victoria, donde abrieron la Librería Munro.

Recibió el Premio del Gobernador General por su primera recopilación de cuentos, Dance of the Happy Shades (La danza de las sombras), publicada en 1968. Le siguieron otros galardones nacionales, sin contar varios reconocimientos en el extranjero.

Sus cuentos, a menudo basados en la vida simple del condado de Huron, en Ontario, se publicaron en exitosas revistas como The New Yorker y The Atlantic Monthly.

Sus relatos están poblados por mujeres fuertes, ocultas bajo una apariencia apacible, situadas en escenarios rurales, pequeñas localidades de Ontario.

El Nobel de Literatura a Munro, el primero y único hasta ahora para un escritor canadiense, fue aplaudido por literatos de todo el mundo.

Con información de EFE.

