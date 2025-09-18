Comienza Hoy el Aniversario Museo Castillo de Chapultepec: Fechas y Actividades que Habrá

Si estás de visita en la Ciudad de México (CDMX) o aún no tienes plan para salir con tus amigos, no te puedes perder las actividades que organizaron por el aniversario número 81 del Museo Nacional de Historia (MNH), que está ubicado en el emblemático Castillo de Chapultepec.

Con el nombre "Galas del 81 aniversario del MNH", el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) creó una agenta que combina historia, literatura y música.

Hoy, 18 de septiembre de 2025, comenzaron las actividades para celebrar, incluyen seis conciertos; dos presentaciones editoriales, además de un recorrido guiado, con los que buscan destacar la importancia del recinto en la memoria cultural del país.

Video: Museo Universitario del Chopo Celebra 50 Años de Historia y Cultura en CDMX

Nota relacionada: 13 de Septiembre de 1847: ¿Por Qué Se Homenajea a los Niños Héroes?

En conciertos, destacan las presentaciones de la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina, el Coro del Conservatorio Nacional de Música y recitales de artistas reconocidos como Guadalupe Parrondo y Alembert Vásquez, quienes ofrecerán un piano a cuatro manos. También se sumarán el tenor Leonardo Villeda y la Sociedad Coral Cantus Hominum, entre otros.

Fechas y detalles de las actividades en el Castillo de Chapultepec

Este jueves, se llevará a cabo la conferencia Restaurar para conservar la memoria: vestido rosa de la emperatriz Carlota, será a las 12:00 horas, en el Auditorio del Museo Nacional de Historia. En la ponencia compartirán detalles de las labores de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía "Manuel del Castillo Negrete", en 2022, con el fin de devolverle su esplendor a la prenda.

Restaurar para conservar la memoria: vestido rosa de la emperatriz Carlota, será a las 12:00 horas, en el Auditorio del Museo Nacional de Historia. En la ponencia compartirán detalles de las labores de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía "Manuel del Castillo Negrete", en 2022, con el fin de devolverle su esplendor a la prenda. Conciertos : Mi nombre es México, el 23 de septiembre a las 7:00 de la noche; la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina tendrá su presentación el día 24 a las 12:00 horas; el 25 al mediodía se presentará el

Coro del Conservatorio Nacional de Música; el 26 a la misma hora podrás disfrutar de un recital de piano a cuatro manos. A las 7:00 de la noche será la Gala lírica con los solistas de Ensamble de Bellas Artes.

: Mi nombre es México, el 23 de septiembre a las 7:00 de la noche; la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina tendrá su presentación el día 24 a las 12:00 horas; el 25 al mediodía se presentará el Coro del Conservatorio Nacional de Música; el 26 a la misma hora podrás disfrutar de un recital de piano a cuatro manos. A las 7:00 de la noche será la Gala lírica con los solistas de Ensamble de Bellas Artes. "Morelos, sentimientos de una nación" será un monólogo musicalizado que comenzará a las 12:00 horas del sábado 27 de septiembre de 2025.

será un monólogo musicalizado que comenzará a las 12:00 horas del sábado 27 de septiembre de 2025. Recorridos y Noche de Museos : el 24 de septiembre se realizará un recorrido guiado por los exteriores del Castillo, acompañado de música y la presentación del folleto "El Palacio Imperial de Chapultepec: la casa de Maximiliano y Carlota".

: el 24 de septiembre se realizará un recorrido guiado por los exteriores del Castillo, acompañado de música y la presentación del folleto "El Palacio Imperial de Chapultepec: la casa de Maximiliano y Carlota". Presentaciones editoriales: durante las jornadas se dará a conocer el libro México, la nación doliente. Imágenes profanas para una historia sagrada (2024), del investigador Tomás Pérez Vejo.

Fechas y detalles del acceso al aniversario del Museo Nacional de Historia

Las actividades de las tardes estarán incluidas con tu boleto de entrada al museo, mientras que las nocturnas serán de acceso gratuito. Lega con tiempo porque el auditorio del MNH contará con un cupo máximo de 100 asistentes y el Patio del Alcázar con 200 lugares.

El programa completo puede consultarse en el sitio oficial del Museo Nacional de Historia y en sus redes sociales.

Historias recomendadas:

FBPT