El Museo del Prado Da la Vuelta a sus Cuadros en Nueva Exposición

El Museo del Prado da la vuelta a sus cuadros para mostrar su parte trasera con la exposición Reversos.

Dedicatorias, estampas de sus múltiples viajes, caricaturas o testamentos del artista, es la otra cara del arte, la que siempre permanece pegada a la pared.

Carlos Chaguaceda, director de Comunicación del Museo del Prado, indica:

Detrás de los cuadros están los secretos del autor. Una puerta por la que se accede a un mundo desconocido que desvela las manchas de un lienzo repintado una y otra vez.

Lo que descubre una obra nunca revelada al público.

Al respecto, Chaguaceda explica:

Hay cuadros que tienen dos retratos. Que puede ser, por un lado, no le gustaba, entonces, hizo otro que le gustaba más. O, puede ser casos de aprovechamiento, de, bueno, pues, he empezado un cuadro que no me sale, le doy la vuelta y termino otro. O, he pintado un cuadro, no lo vendo, pues, aprovecho el lienzo para pintar otro, a ver si lo vendo. Los cuadros, es un objeto vivo