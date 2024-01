Elisa Carrillo Habla de su Gusto por Inspirar a Nuevos Bailarines: “la Disciplina es Básica"

La destacada bailarina Elisa Carrillo, originaria del Estado de México, reveló cómo el ballet ha cambiado su vida y la ha convertido en una mujer feliz.

Cuando te das cuenta de la pasión tan grande dentro de tu corazón, te ayuda a romper barreras y a sacar fuerzas para luchar por ese sueño.

Elisa Carrillo mostró un interés desde muy niña por la danza. Sus padres reconocieron su pasión y habilidades. Su talento trascendió las fronteras de México, lo cual la llevó a dejar su hogar desde muy joven.

Carrillo asegura que "la danza es para todos".

La danza llega a lo más profundo del ser humano. Desde que nacemos, nos movemos, tenemos una necesidad de expresarnos. Cuando estamos felices queremos bailar y movernos. Es la forma en la que el ser humano se expresa.

Embajadora de México en el mundo, Elisa Carrillo dio sus primeros pasos desde pequeña. Estudió en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y, en su adolescencia recibió una beca para la English National Ballet School, en Londres.

Además, siempre tuvo claro que con pasión, determinación y entrega es posible alcanzar los objetivos “mientras se tenga ilusión y hagas lo que amas”.

Su historia es inspiración para los jóvenes bailarines de México y de todo el mundo, a quienes demuestra que los sueños pueden hacerse realidad con pasos ligeros y un corazón valiente:

La disciplina es algo básico en cualquier profesión y siempre hay una dedicación que tiene que venir de lo más profundo de tu ser.

Además de su exitosa carrera en el ballet, la bailarina mexicana ha trabajado activamente en promover y preservar la danza en México a través de programas educativos y de divulgación. Su legado perdurará como un ejemplo de excelencia artística y compromiso en el mundo de la danza.

La danza me ha hecho una mujer feliz

Elisa Carrillo reconoce la transformación que ha hecho la danza en su vida.

Tal vez era el destino que me dio la oportunidad de conocer el mundo de la danza y se fue dando poco a poco. No fue algo forzado, ni con la idea de que yo fuera hacerlo.

Sobre la importancia de la diversidad, Carrillo destaca que lo maravilloso de las expresiones artísticas es que todos los seres humanos son bienvenidos y se pueden expresar como lo deseen.

Cuando llegué de México me sentía diferente, me sentía insegura, porque no sentía que era la bailarina que todo el mundo tenía en mente.

Y agrega: "Yo misma, viniendo de otro país donde el ballet no era parte de nuestras tradiciones, con otro tono de piel, con otros rasgos, que no eran los típicos rasgos de una bailarina en los grandes videos, que en aquella época yo veía videos de las grandes compañías del mundo, pero con los años me di cuenta que ser diferente era algo muy importante y me ayudó a sobresalir, y ahora cada día me doy más cuenta lo importante que es la diversidad".

Las nuevas generaciones y el arte

Elisa Carrillo comparte su arte a las nuevas generaciones, de quienes sostiene, "necesitan ver otras cosas en la vida".

Tenemos un país maravilloso, pero también hay muchas cosas que las nuevas generaciones no les permiten ver la luz y no ven el arte como otro tipo de vida, como otro camino para ser felices.

La prima ballerina habló sobre su fundación, Fundación Elisa Carrillo Cabrera A. C, creada como un instrumento destinado a promover la danza el arte y la cultura.

Año tras año llevamos bailarines de otras partes del mundo, también invitamos a bailarines de otras partes del país; la meta que tiene es promover la danza y el arte en mi país, y en todo el mundo, pero sobre todo, ahora específicamente en México porque creo que es donde los necesitamos.

Elisa Carrillo es la primera mexicana en ganar el Prix Benois de la Danse 2019, considerado el “Oscar” de la danza, tras interpretar a Julieta en la obra 'Romeo y Julieta' con coreografía de Nacho Duato para la Compañía Nacional de Danza.

