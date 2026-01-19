¿Cuál Es la Importancia del Color Rojo Valentino y Por Qué Marcó la Moda del Siglo XX?

Ha muerto a los 93 años el diseñador Valentino Garavani. Entre su legado destaca el color rojo que lleva su nombre y que se ha convertido en un símbolo de la alta costura. Te explicamos cómo nació este color y cuál es su importancia.

Valentino, una de las últimas luminarias de la moda italiana

El legendario diseñador italiano falleció en su casa de Roma, según dieron a conocer la Fundación Valentino Garavani y la pareja del modisto, Giancarlo Giammetti. Se le considera uno de los diseñadores de alta costura más importantes del siglo XX y XXI.

Sus creaciones fueron portada por figuras de la talla de Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Lana Turner, Audrey Hepburn y Nancy Reagan, así como Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.

El deceso de Valentino ocurre pocos meses después de la muerte de Giorgio Armani, otra leyenda de la alta costura italiana. La muerte del romano ha sido comentada ampliamente por el mundo de la moda y del espectáculo alrededor del mundo. Por ejemplo, Donatella Versace escribió desde su cuenta de Instagram:

Hoy perdimos a un auténtico maestro que siempre será recordado por su arte.

Anuncio de la marca Valentino, con su distintivo color rojo. Foto: AFP

Por su parte, la supermodelo Cindy Crawford declaró a la prensa que está “desolada” y que Valentino era “un auténtico maestro en su oficio”. Igualmente, la italiana ganadora de dos premios Oscar, Sophia Loren, declaró a la agencia Ansa que Valentino tenía un “alma bondadosa, llena de humanidad”.

El rojo Valentino, el color que cambió la moda para siempre

La primera colección en solitario de Valentino se presentó en 1962, en el palacio Pitti en Florencia, al norte de Italia. En aquel primer desfile apareció su ahora emblemática versión del color rojo imperial. Con los años, aquel tono intenso y profundo pasó a llamarse el rojo Valentino.

Según contó el diseñador, la inspiración para aquel tono de rojo ocurrió cuando Valentino tenía apenas 18 años y estaba en Barcelona.

El rojo Valentino es uno de los colores más importantes de la moda. Foto: Reuters

El joven acudió a la ópera en el Teatro del Liceo y vio a una señora con un vestido de terciopelo rojo. Aquella impresión le llevó con los años a probar con múltiples combinaciones hasta que desarrolló el rojo Valentino.

Entre todos los colores que llevaban otras mujeres, me parecía única, aislada en su esplendor. Nunca la he olvidado. Creo que una mujer vestida de rojo es siempre maravillosa, es la imagen perfecta de la heroína.

Anne Hathaway y Valentino durante una entrega del Premio Oscar. Foto: Reuters

Desde Jackie Kennedy hasta Anne Hathaway, decenas de figuras del espectáculo y la política llegaron a vestir este color. En 1970, el diseñador se convirtió en el primer italiano en abrir una boutique en Nueva York y desde entonces sus diseños en este color fueron un estandarte de la marca durante su expansión por el mundo.

