Muere el Escritor y Narrador José Agustín a los 79 Años de Edad

La muerte del escritor José Agustín a los 79 años de edad fue reportada hoy 16 de enero de 2024 por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

La dependencia federal escribió en su cuenta de X, antes Twitter, que "lamenta el sensible fallecimiento de José Agustín, narrador, ensayista, guionista de cine, traductor, dramaturgo y periodista mexicano".

Además, destacó sus obras: "de la literatura de la onda", como La tumba, De perfil, Ciudades desiertas, Cerca del fuego y La panza del Tepozteco. En 2011 fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura.

José Agustín Ramírez Gómez, su nombre completo, nació el 19 de agosto de 1944 en Guadalajara, Jalisco, pero vivió gran parte de su vida en el puerto de Acapulco, Guerrero, por lo que se autodenominaba como "acapulqueño".

El escritor estudió letras clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además también estudió dirección cinematográfica en el Centro Universitario de Estudios Universitarios (CUEC), y composición dramática en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Por lo anterior, es considerado como uno de los escritores mexicanos más influyentes de la segunda mital del siglo XX, pues además encabezó la corriente literaria conocida como "La Onda", que tomó fuerza en México a finales de la década de los 60.

José Agustín publicó su primera novela en 1964, a los 19 años de edad, titulada como La Tumba, con ayuda del escritor jalisciense Juan José Arreola, con quien tomó clases en talleres de literatura.

Algunas de sus obras literarias más reconocidas son De perfil (1966), Abolición de la propiedad (1969), Cerca del Fuego (1986), Dos horas de Sol (1994) y Vida con mi viuda (2004).

Así hablaba el escritor sobre su novela Cerca del Fuego:

Esta novela, Cerca del fuego, editada por Plaza & Janes, recientemente, es un libro que yo he venido trabajando a lo largo de varios años, lo empecé con una beca que me dio la Fundación Guggenheim, de los Estados Unidos, en los años 1977-78 y a partir de entonces empecé a trabajar, pero nunca me di cuenta que me había metido en un proyecto mucho más ambicioso de todo lo que yo había trabajado, que tenía más niveles de preocupaciones, que abarcaba muchos más estratos, se relacionaba directamente con la vida de México actual en estos días y con lo más interior de la Ciudad de México, entonces pues ha resultado una obra que a mí me ha llenado de terrores y de felicidades y de furores también y creo que hasta el momento la gente ha tenido una respuesta muy bella.