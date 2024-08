Noche de Museos en el MUNAL: ¿Qué Actividades Habrá Este Miércoles?

No te pierdas la magia del Museo Nacional de Arte (MUNAL) en la Noche de Museos de este miércoles 28 de agosto de 2024, donde podrás disfrutar de un gran número de actividades. Aquí te contamos cuáles habrá y sus horarios.

Con el objetivo de fomentar el arte, la Noche de Museos se celebra el último miércoles de cada mes y ofrece diversas actividades en más de 70 museos. Cabe destacar que, además del MUNAL, uno de los recintos más visitados es el Palacio de Bellas Artes, el cual también contará con una gran oferta.

Programación del MUNAL el 28 de agosto

Las actividades en el MUNAL en la Noche de Museos de este 28 de agosto de 2024 se llevarán a cabo en punto de las 19:00 hasta las 21:00 horas y lo mejor es que todas son gratuitas.

A continuación te las enlistamos:

Concierto

Presentación: Música Angélica con Estudio de la Ópera de Bellas Artes.

Horario: 19:00 horas.

Lugar: Salón de Recepciones.

Cupo: Limitado a 100 personas.

Vista Dramatizada

Presentación: 50 Años sin Siqueiros con el Grupo Teatro Itinerante.

Horario: 19:00 horas.

Lugar: Sala Río Juchitan, exposición XX en el XXI, primer piso.

Cupo: Limitado a 50 personas.

Visita Guiada

Presentación: Germán List Arzubide. En las letras está la vida.

Horario: 19:00 horas.

Lugar: Segundo Piso como punto de encuentro.

Presentación: Antiguo Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas.

Horario: 19:00 y 20:00 horas.

Lugar: Vestíbulo como punto de encuentro.

Taller

Presentación: Talle en tus libros.

Horario: 19:00 horas.

Lugar: Laboratorio de alta, planta baja.

Cupo: Limitado a 50 personas.

Costo: Donativo voluntario.

Recomendaciones para la Noche de Museos en el MUNAL

Para que te lleves la mejor experiencia la noche de este miércoles, el MUNAL te recuerda que, además de estas actividades, puedes recorrer libremente el museo y las exposiciones de 19:00 hasta las 21:00 horas.

Además, las actividades son gratuitas y no es necesario realizar un registro previo, por lo que es mejor llegar temprano. Se recomienda asistir sin mochilas o bultos grandes y no llevar ningún tipo de alimentos, pues no está permitido.

¿El MUNAL participa en la #NocheDeMuseos?

¡Por supuesto!



Te esperamos este miércoles para disfrutar de una noche mágica.



🗓️ 28 de agosto

🕖 19 a 21 h

🎟️ #EntradaLibre, no hay reservación ni registro previo.

