¿Por Qué el ARMY de BTS Pide que Iluminen la Torre BBVA de CDMX de Morado?

La petición del ARMY de BTS para que la Torre BBVA de CDMX sea iluminada de color morado ha permanecido en tendencia los últimos días, por lo que muchas personas se preguntan a qué se debe esta solicitud por parte de las fans del grupo coreano y a continuación te explicamos.

A través de las principales redes sociales, se ha viralizado un mensaje en el que miles de fans mexicanos de BTS piden al banco iluminar completamente de morado su edificio en la Ciudad de México.

"Somos BTS ARMY, y venimos con una petición que podría llenar de orgullo a miles de ARMYs en México. ¿Qué les parece iluminar la Torre BBVA de color morado en apoyo a SUGA y BTS? El morado no es solo un color; es el símbolo de la conexión y el cariño que compartimos como comunidad. Ver la Torre BBVA iluminada de morado sería un gesto que nos llenaría de alegría. Nos encantaría ver a BBVA México uniéndose a esta iniciativa. ¡Podrían considerar nuestra idea!", se lee en uno de los mensajes.

¿Por qué ARMY México quiere iluminar la Torre BBVA de CDMX?

El fandom de BTS, denominado como ARMY, pidió iluminar la Torre BBVA de CDMX para mostrar su apoyo a Suga, integrante de la banda de K-Pop, ante la reciente polémica en la que se vio envuelto tras protagonizar un accidente con su monopatín mientras estaba alcoholizado.

En días pasados, Min Yoongi, mejor conocido como Suga, fue llevado a una comisaría en Seúl, Corea del Sur, donde fue interrogado y multado por violar la ley de tráfico surcoreana tras haber conducido un patín eléctrico bajo la influencia del alcohol.

De acuerdo con las autoridades, August D, como también se le conoce al cantante, fue encontrado por un agente de policía tirado en el suelo junto a un patín eléctrico en una calle del distrito de Yongsan. Según explicó el artista de 31 años de edad, esto sucedió después de una cena en la que consumió alcohol y, ante la cercanía, decidió regresar a su casa en el scooter eléctrico.

"Mientras estacionaba mi patín eléctrico en la puerta principal frente a mi casa, me caí solo y había un oficial de policía cerca, así que me hicieron una prueba de alcoholímetro y encontraron que mi licencia estaba vencida, por lo que me impusieron una multa”, explicó en un comunicado de disculpa en el que también dijo estar muy arrepentido de lo que hizo.

Ante esta situación, el ARMY de BTS ha pedido que los principales monumentos de diferentes países se iluminen de morado para mostrar su apoyo al artista y a la banda de K-Pop. El Estadio de Maracaná de Brasil fue uno de los primeros que atendió la solicitud de las fans.