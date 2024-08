Suga de BTS, en Serios Problemas por Conducir Patín Eléctrico ¿Borracho?

La estrella de BTS Suga se disculpó en redes sociales tras haber conducido un patín eléctrico bajo la influencia del alcohol, y por lo cual fue llevado a una comisaría en Seúl, Corea del Sur, donde fue multado ayer, 6 de agosto de 2024.

El artista, cuyo verdadero nombre es Min Yoon-gi, publicó un mensaje a sus fans en la red social Weverse, donde dijo sentirse abrumado y asumir la responsabilidad de sus actos.

Me siento abrumado y pido disculpas por decepcionarlos (…) Asumo plena responsabilidad por mis actos, que no tienen excusa. Pido perdón de corazón a todo el mundo.

Suga, uno de los siete integrantes de la popular banda de K-pop BTS, fue encontrado por un agente de policía tirado en el suelo junto a un patín eléctrico en una calle del distrito de Yongsan.

El artista de 31 años de edad explicó que fue a una cena en la que consumió alcohol y, ante la cercanía, decidió regresar a su casa en el scooter eléctrico.

Debido a ello, Suga fue interrogado y fichado en una comisaría de Yongsan, donde fue acusado de violar la ley de tráfico surcoreana.

Tas soplar en un alcoholímetro, su nivel de alcohol en sangre superó los 0.08%, por lo que le fue retirada su licencia de conducir.

Conducir en Corea del Sur con ese nivel de alcohol en sangre puede suponer una pena de hasta dos años de prisión o una multa de hasta 10 millones de wones (7 mil 275 dólares aproximadamente).

Mientras estacionaba mi patín eléctrico en la puerta principal frente a mi casa, me caí solo y había un oficial de policía cerca y, como resultado de beber, me revocaron la licencia y me multaron.