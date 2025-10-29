Décima Noche de Museos CDMX 2025: Actividades, Horarios y Recintos que Participan

La Noche de Museos CDMX octubre 2025 llega con aroma a copal y cempasúchil para celebrar el Día de Muertos con una jornada llena de arte, música, cultura, danza y tradición.

Este miércoles 29 de octubre, más de 90 recintos culturales abrirán sus puertas con horario extendido para ofrecer actividades gratuitas y eventos especiales en toda la Ciudad de México.

La Décima Noche de Museos cuenta con nuevas sedes

Esta será la décima edición de la Noche de Museos 2025, y promete ser una de las más coloridas del año. En esta ocasión se suman seis recintos debutantes, entre ellos tres Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (UTOPÍAS), que ofrecerán experiencias únicas para toda la familia.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México invita a disfrutar de una velada que incluirá talleres, proyecciones, exposiciones, conferencias, ofrendas, bailes y conciertos, con entrada libre o a bajo costo.

Entre los espacios que participan por primera vez destacan:

Gratis

UTOPÍA Papalotl – Proyección “Memoria Luminosa” a las 17:00 h.

UTOPÍA Ixtapalcalli – Historias y jazz a las 17:00 y 18:00 h.

UTOPÍA Teotongo – Coro de voces y velada de cuentos a las 17:00 y 18:00 h.

Galería Pedro Meyer – Muestra fotográfica de 18:00 a 19:00 h, con entrada libre.

Fundación María y Héctor García – Proyección de “Viridiana”, clásico del cine mexicano, de 18:00 a 20:00 h, con entrada gratuita.

Con bajo costo

Museo Simi Casa – Ofrenda monumental, baile y visitas de 18:00 a 22:00 h, con un costo de $100.

Museos y espacios con actividades destacadas

Museo Nacional de la Cruz Roja Mexicana

Ofrenda en honor al voluntariado y visitas guiadas (18:00–21:00 h). Entrada libre.

Zona Arqueológica de Tlatelolco

Taller para decorar calaveritas de dulce (17:00–18:00 h). Cupo limitado a 20 personas.

Ágora Galería del Pueblo

Inauguración de la ofrenda “Semillas de lucha” a las 17:00 h. Registro previo en aagoragaleriadelpueblo@gmail.com.

Museo UNAM Hoy

Baile de calaveritas (18:00–20:00 h) y activación literaria “Escribiendo desde el más allá” (17:00–19:00 h).

Colegio de San Ildefonso

Presenta “Almas que cuentan y cantan” a las 19:30 h. Boleto: $25. Registro al 5536020028.

Museo de la Cancillería

Concierto de Omniblues y ponencia a las 19:00 h. Cupo limitado, entrada libre.

Salón de Cabildos

Función de “Leyendas de aparecidos” a las 18:00 h. Registro en registrosdcabildos@gmail.com.

Centro de la Imagen

Charla sobre imágenes fantasmales y sesión de fotos de fantasmas a las 18:30 h.

Los faros también participan

FARO Indios Verdes

Jardín de alebrijes: espectáculo inmersivo con música, danza y narración. Inicia a las 18:00 h. Entrada libre.

FARO Cosmos

Recorrido nocturno y presentaciones artísticas desde las 17:00 h. Registro en farocosmoscomunicacion@gmail.com.

FARO Aragón

Proyección del clásico de terror “El exorcista” a las 18:00 h. Cupo limitado.

La Noche de Museos octubre 2025 es una oportunidad única para vivir el Día de Muertos desde el arte y la cultura, conectar con nuestras tradiciones y disfrutar de los espacios culturales que tiene la Ciudad de México.

