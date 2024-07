Alcaraz, Contundente: Aplasta a Djokovic, Gana su Segundo Wimbledon y Cuarto Gran Slam

El tenista español Carlos Alcaraz sumó el segundo título de Wimbledon tras derrotar este domingo 14 de julio de 2024, en la final al serbio Novak Djokovic, en una especie relevo generacional, por 6-2, 6-2 y 7-6 (7/4).

Djokovic, de 37 años, que no pudo elevar a 25 el récord de torneos de Grand Slams ganados por el serbio, parece pasar el relevo con esta derrota simbólica a Alcaraz, de 21, que ya le ganó en la final de Wimbledon del año pasado.

To win here is special. To defend here is elite.



Carlos Alcaraz is the 2024 Gentlemen’s Singles Champion 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/kJedyXf0vn