¡Ojito, Águilas! A Alexis Sánchez le Gustaría Jugar en América por la Pasión de su Afición

La estrella del futbol chileno Alexis Sánchez señaló que aunque aún no tiene claro su futuro y su atención está en su actual club Inter de Milán, no vería con malos ojos formar parte de la Liga MX.

En entrevista con Iván Zamorano para TUDN, el delantero de 34 años señaló que le gustaría tener experiencia en el futbol de Concacaf, especialmente en México o Estados Unidos.

De acuerdo con el seleccionado de Chile, le gustaría formar parte de algún equipo de nuestra liga por la pasión que existe por los clubes en México, pero especialmente hay un equipo que llama su atención y del cual ya le ha platicado alguien cercano.

No lo sé (en qué equipo). Hay varios que conozco, Pachuca, América. Me gusta América, por la afición, por cómo son, por la capital y por lo que me ha contado también Diego Valdés