Ana Guevara Responde a Críticas: "Lo que Gano Me lo Trago y lo Visto como Me Da la Gana"

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, hizo frente a las críticas y aclaró los gastos que tuvo durante su estancia en Francia, para asistir a los Juegos Olímpicos, debido a que fue duramente señalada por cosas como viajar en primera clase, o comer restaurantes 'lujosos'.

Durante una conferencia de prensa donde hizo un balance de la actuación de la delegación mexicana en París 2024, la exvelocista dijo que todos los gastos que tuvo corrieron por su propia cuenta, de su bolsa, y no del erario como se especuló durante la justa veraniega.

En tono serio, la medallista olímpica dijo que:

Lo que yo gano me lo trago, me lo unto y me lo visto en lo que me dé mi chingada gana. No tengo marido ni marida, ni nadie que me exija por qué gasto.