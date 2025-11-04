Blue Demon Jr. Recibe Alta Médica Luego de Accidente Automovilístico

El luchador profesional Blue Demon Jr. fue dado de alta hospitalaria tras sufrir un accidente automovilístico que lo mantuvo en terapia intensiva. El incidente ocurrió cuando el deportista se encontraba en estado de cansancio, factor que habría contribuido al percance vial.

El atleta ingresó al hospital donde requirió atención en la unidad de terapia intensiva. Durante su estancia, recibió tratamiento médico con diversos medicamentos, a los cuales respondió favorablemente. El personal médico fue retirando gradualmente la medicación conforme el paciente mostraba mejoría.

El equipo médico informó que actualmente el luchador ha recuperado su capacidad de habla y comunicación de manera adecuada. Los especialistas determinaron que no presentará secuelas corporales ni cognitivas derivadas del accidente. Sin embargo, establecieron un período de observación de dos a tres meses para evaluar si podrá retomar sus actividades profesionales en el ring.

Blue Demon Jr. había expresado su deseo de realizar una gira de despedida programada para el próximo año. La viabilidad de este proyecto dependerá de la evolución de su estado de salud durante los próximos meses.

CT