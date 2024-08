Bournemouth Dedica Video a Julián Araujo, pero el Mexicano Aún se Dice Jugador del Barcelona

El AFC Bournemouth, equipo de futbol en la Premier League de Inglaterra, hizo oficial la llegada del mexicano Julián Araujo, procedente del Barcelona de España.

Sin embargo, pese a que el lateral mexicano ya fue presentado con su nuevo equipo, los 'Cherries' del Bournemouth, en el perfil de X de Araujo aún se describe como jugador del Barcelona, por lo que se prevé que en las próximas horas actualice la información con su nuevo equipo.

A través de sus redes sociales, los 'Cherries' (cerezas) compartieron una serie de fotografías y videos para dar la bienvenida al lateral mexicano nacido en Estados Unidos.

Welcome to #afcb, Julián 🤝



He signs a five-year deal with us from Barcelona✍️