Boxeadora que Ganó a Imane Khelif la Defiende ante Polémica de Género

Este 9 de agosto de 2024, la boxeadora sueco-australiana Anja Stridsman habló sobre la polémica desatada por género tras la participación de Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La boxeadora Stridsman dijo que los ataques contra la púgil argelina Imane Khelif, son "ignorantes" y estúpidos".

Cabe recordar que Khelif es el centro de una fuerte polémica tras el combate con la italiana Angela Carini, que se negó a continuar la pelea con la argelina tras solo 46 segundos en el ring, azuzada por una campaña de desinformación sobre el género de su rival a la que se le tachó de "atleta transgénero".

Video: Eduardo Salazar Recorre París y Conoce la Casa de Pablo Picasso

En medio de esta polémica, Stridsman- quien se alzó con la medalla de oro en la categoría de 60 kilos en los Juegos de la Commonwealth de 2018 y es una de las nueve deportistas del mundo que han podido doblegar en el ring a la boxeadora argelina- consideró que no importa ni la apariencia física ni los golpes de Khelif.

En un reportaje transmitido la noche del jueves por la cadena pública australiana ABC, Stridsman recordó que poco antes de enfrentarse en 2019 a Khelif, la gente le decía que su rival argelina: "Parece un tío!" o "Estás luchando contra un tipo", a lo que la deportista sueco-australiana de 37 años respondió al programa 7:30: "Creo que (este tipo de opiniones) son bastante ignorantes y estúpidas".

Noticia relacionada: Polémica en Boxeo Femenino de París 2024 por Imane Khelif Llegó a Amenazas de Muerte

Stridsman también opinó que entonces Khelif, quien debutó en 2018, no le impresionó mucho porque le daba la impresión de que su rival "no estaba usando su alcance" o "que no tenía un buen 'jab'".

Cinco años después de su derrota ante Stridsman, la boxeadora argelina de 25 años luchará por el oro con la china Liu Yang, en un duelo este próximo viernes.

Khelif ha sido objeto de una campaña contra su participación en los Juegos por parte de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), organismo inhabilitado por el COI por sus irregularidades.

Noticia relacionada: “Tener una Hija Así es un Honor”, Dice Padre de la Boxeadora Argelina Imane Khelif

La argelina y la taiwanesa Lin Yu-ting, quienes han competido sin incidencias durante toda su carrera en decenas de competiciones femeninas, incluyendo los Juegos de Tokio 2020- fueron suspendidas por la IBA en los campeonatos del mundo de 2023.

La IBA, que alegaba que las dos deportistas no habían superado unas pruebas de elegibilidad de género, alega que Khelif tiene cromosomas XY y niveles de testosterona más altos de lo normal en las mujeres.

Ante esta situación, el COI ha protegido a las boxeadoras al señalar que nacieron, crecieron y compiten como mujeres y tienen pasaporte de mujeres.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

Rar