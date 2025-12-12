Brian Gutiérrez Llega a Guadalajara, Será el Primer Refuerzo de Chivas para el Clausura 2026

Brian Gutiérrez llegó este viernes 12 de diciembre a suelo tapatío para convertirse en el primer refuerzo de las Chivas de cara al Clausura 2026. Se trata de uno de los talentos jóvenes más prometedores del futbol norteamericano. Nacido en Berwyn, Illinois, el 17 de junio de 2003, Gutiérrez es un mediocampista ofensivo de raíces mexicanas que desde muy pequeño destacó por su técnica, su visión y su capacidad para jugar entre líneas. Formado en la cantera del Chicago Fire desde los 12 años, dio el salto al profesionalismo a una edad inusual: debutó a los 16, fue titular a los 18 y hoy suma más de 160 partidos en la MLS.

A sus 22 años, puede desempeñarse como interior, mediapunta o volante por los costados, cualidades que lo convierten en una pieza adaptable para los sistemas ofensivos modernos. Su formación internacional también lo respalda: fue parte constante de las selecciones juveniles de Estados Unidos y tuvo minutos con la selección mayor en 2025, aunque no volvió a ser convocado en meses recientes.

Ahora, el mediocampista ya se encuentra en Guadalajara, donde aterrizó este viernes para realizar los exámenes médicos correspondientes y sellar su incorporación como primer refuerzo del Rebaño para el Clausura 2026. Su llegada se concretó después de una inversión cercana a los cinco millones de dólares y de una competencia directa con equipos como Monterrey.

La directiva rojiblanca aceleró la operación tras la obtención de su pasaporte mexicano, requisito indispensable para alinearse con la regla histórica del club. Este trámite permitió que su fichaje avanzara sin obstáculos y que Chivas asegurara a uno de los nombres más llamativos del mercado invernal.

Con su llegada, el conjunto tapatío apuesta por rejuvenecer y dinamizar su mediocampo, mientras que el jugador busca consolidarse en la Liga MX y continuar su crecimiento bajo las órdenes de Gabriel Milito. La firma del contrato se espera en cuestión de horas, convirtiéndolo oficialmente en la primera cara nueva del proyecto rojiblanco rumbo al Clausura 2026.

¿Qué dijo Brian Gutiérrez a su llegada?

A su llegada al aeropuerto, el canterano del Chicago Fire expresó su emoción por este nuevo reto:

“Muchas gracias por recibirme, estoy muy contento por lo que viene, un sueño hecho realidad y arriba las Chivas”.

