Campeona Olímpica de Boxeo, Imane Khelif, y el Poderoso Mensaje sobre la Belleza

La boxeadora ganadora del oro en los Juegos Olímpicos París 2024, Imane Khelif, posó con una nueva imagen demostrando que la belleza femenina tiene un mensaje más profundo.

Tras la polémica que ha vivido la atleta argelina al ser cuestionada en su género, la campeona olímpica compartió una imagen en sus redes sociales que realizó para un centro de belleza de su país.

El centro Beauty Code acompañó el video que se ha viralizado con miles de reproducciones con el siguiente mensaje .

Para conseguir su medalla, no necesitó perder el tiempo en salones de belleza o de compras. Nunca sintió la necesidad de ajustarse a esos estándares para demostrar su presencia

El centro de belleza agregó en su cuenta de Instagram que es una verdadera estrella e icono de su generación y que ninguna deportista ha suscitado tanta polémica como ella.

Su mensaje es mucho más profundo: la vestimenta no hace al monje y la apariencia no revela la esencia de una persona. Puede ser femenina y elegante cuando quiera, pero sobre el ring no necesita adornos ni tacones altos. Solo necesita estrategia, fuerza y golpe, que es la esencia de su personalidad