'Canelo' Álvarez Aprende a Defenderse de sus 'Haters'

Dentro del ring, Saúl Álvarez ha aprendido a quitarse los golpes de sus oponentes con maestría. Fuera del mismo, el ídolo mexicano muchas veces tiene que hacer lo mismo, pero con sus detractores.

A menos de un mes de pelear en México ante John Ryder, el "Canelo" Álvarez tuvo que salir a defenderse de los comentarios negativos que el ex campeón mundial mexicano Juan Manuel Márquez lanzó en su contra.

Márquez, quien antes de retirarse fue campeón del mundo en tres categorías diferentes, criticó a Álvarez por enfrentar al inglés Ryder para su próxima pelea el 6 de mayo, un rival al que considera un "peleador regular, de nivel medio para abajo".

Todo eso forma parte de esto, siempre hubo y sigue habiendo críticas. Hay una división entre los ‘haters' (los que odian) y los que me apoyan, que afortunadamente son más

El "Canelo", de 32 años, no sube a un ring desde septiembre del año pasado cuando superó a Gennady Golovkin en la última pelea de su trilogía ante el kazajo para colocar su récord como profesional en 52-2-2.

Además de criticar la elección de Ryder, el "Dinamita" Márquez dijo que es momento de que Álvarez le dé una oportunidad a David Benavídez, quien ya fue dos veces campeón del mundo en peso súper mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Estas fueron sus palabras, interpretadas como críticas:

Cuando eres campeón del mundo tienes que enfrentar a quien sea, sea mexicano, europeo. Como campeón, yo le demostraría al mundo que ‘yo estoy a un nivel superior y no me van a ganar'

Hay que señalar que Álvarez ha esquivado a Benavídez argumentando que no le gusta pelear ante mexicanos. Y desde su punto de vista, lo de Márquez es mala leche:

Márquez siempre ha sido un envidioso, pero sus palabras no me afectan y no las tomo en cuenta