Jeque Quiere Hacer Realidad la Pelea Canelo Álvarez contra Terence Crawford

Mucho se ha especulado sobre una posible pelea entre dos de las máximas figuras boxísticas del momento: Saúl 'Canelo' Álvarez ante Terence Crawford.

Y hay alguien que estaría dispuesto a desembolsar lo que sea necesario para que esta pelea se lleve a cabo: el jeque saudí Turki Alalshikh.

Alalshikh criticó a la Federación Internacional de Boxeo por ponerle tan pronto una pelea mandatoria al 'Canelo' Álvarez, ante el cubano William Scull, lo cual sería una traba para la organización de la reyerta ante Crawford.

Turki Alalshikh talks Canelo/Crawford. Says he would want the fight to be in Las Vegas, Los Angeles or New York.

#TheMMAHour pic.twitter.com/Y8s7F4Vefd