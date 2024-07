Oscar De La Hoya Vuelve al Ataque: "¡Ya Estoy Cansado del Canelo Álvarez!"

Oscar de la Hoya volvió al ataque y arremetió fuerte contra el campeón mexicano Saúl Álvarez al aseverar que "¡Ya estoy cansado de escuchar al Canelo!".

Y es que, en un nuevo episodio de la rivalidad entre ambos personajes, el 'Golden Boy' decidió responder a los dimes de Canelo, quien en varias ocasiones lo ha acusado y criticado de haber tenido problemas con las drogas y alcohol.

Ello además de un reclamo que el tapatío le hace por no haber estado presente en la pelea donde perdió ante Floyd Mayweather en el año 2013.

En una charla con un canal de Instagram, De la Hoya aclaró el episodio porque ya está cansado de escuchar acusaciones en su contra.

"Yo he estado cansado, muchos años escuchando a Canelo diciendo que este Óscar hace drogas y que esto y que la cocaína y que tomando y esto y lo otro. Sí, yo tuve problemas, sí, yo recibí ayuda, sí, varias veces fui a rehabilitación porque pensaba que necesitaba cambiar mi vida, ayudarme", relató el también excampeón del mundo.

Sobre el tema de Mayweather, el ahora promotor dijo que no asistió a la pelea debido a que estaba en rehabilitación, algo que Álvarez no comprendió.

"Está el hecho de que fui a rehabilitación cuando Canelo peleó con Floyd Mayweather y él pues no estuvo ahí por mí, pues yo estaba cuidándome a mí mismo, tenía qué o si no quedo muerto", contó Oscar de la Hoya.

Me tenía que desahogar porque ha estado hablando tantos años y yo nunca he dicho nada y tenía que desahogarme y ya estoy bien

¿Por qué y cuándo empezaron los dimes y diretes entre Canelo y De la Hoya?

La relación entre Oscar de la Hoya y Saúl 'Canelo' Álvarez comenzó en el ya lejano año de 2010 cuando la empresa 'Golden Boy Promotions' firmó al púgil mexicano a sus 19 años.

Al inicio, la relación era cordial. Foto AP

En los primeros años de relación, la carrera del Canelo tuvo un ascenso notable al conseguir varias victorias, aunque también fue muy criticado por el tipo de rivales que enfrentaba.

Álvarez venció a peleadores 'veteranos' como Carlos Baldomir, Matthew Hatton, Shane Mosley, Austin Trout, entre otros, y desde entonces ya se criticaba al 'Golden Boy' y al peleador por 'escoger rivales a modo'.

El punto de quiebre, de acuerdo con el relato de De la Hoya, vino en la pelea ante Floyd Mayweather, donde el 'Pretty' Boy venció fácilmente al mexicano dando cátedra.

Canelo fue muy criticado por esa derrota y al parecer se molestó con Oscar por no haber estado presente esa noche en Las Vegas.

¿Cuando llegó el rompimiento entre De la Hoya y 'El Canelo'?

Otro momento álgido fue en 2018, cuando Saúl se quejó de que Oscar de la Hoya había pactado, sin su consentimiento, la bolsa que ganaría por hacer la segunda pelea ante el kazajo Gennady Golovkin.

Tiempo después, Oscar de la Hoya reveló el momento que, considera, fue el punto de quiebre con Álvarez y su equipo, al sugerir que el entrenador Eddy Reynoso quizá necesitaba un poco de ayuda.

"Sugerí que Eddy Reynoso podría necesitar ayuda y de pronto me tacharon de hipócrita, de desleal, así empezó todo", relató De la Hoya.

Previo a la pelea entre Saúl Álvarez y Jaime Munguía del pasado 4 de mayo, y quien es representado por De la Hoya, volvieron los ataques entre ambos personajes.

De la Hoya dijo que el desleal era Álvarez por brincar de promotor en promotor, de televisora en televisora, etc.

¿Quién carajos es el desleal aquí? El que brinca de promotor en promotor, de contrato en contrato con televisoras, creo que queda claro quién es el malagradecido. Jamás recibí un gracias cuando le conseguí el que era el contrato más grande de su carrera ¡Que se pudra, al carajo!

En una de las conferencias previas al combate Canelo-Munguía, el peleador tapatío y el promotor De la Hoya acapararon los reflectores porque empezaron a insultarse en el evento, incluso Saúl se levantó de su lugar y amagó con ir a golpear a su antiguo socio.

"Quiero aclarar que solo tengo respeto para Canelo Álvarez como boxeador, pero ha pasado los últimos años insultándome en lugar de promover la pelea. Así que le voy a ayudar: sí, he enfrentado muchos retos en mi vida, sí, he ido a rehabilitación varias veces, sí, hubo puntos muy bajos en mi vida y que el trabajo no era mi prioridad considerando mi salud mental, que había despreciado por mucho tiempo", declaró en ese momento De la Hoya.

Todo eso no cambia que Golden Boy construyó a Canelo Álvarez, la compañía para la que peleaste por décadas y que tiene un nombre: el mío. Dame un poco de respeto, carajo

Mientras terminaba de leer aquel discurso, Álvarez lo interrumpió muy molesto:

Tienes que leer cabrón. Te lo escriben para decirlo, cabrón. Tienen que escribirle lo que tiene que decir este pinche maric..., cabrón. ¿Qué no escribes, pende...? ¡Tú no escribes nada, cabrón! ¡Tu no haces nada! Eres un pende..., eso eres. Eres un pende..., cabrón

Después de esa discusión, el excampeón mundial de UFC, Conor McGregor, los retó a dejarse de habladas y dirimir sus diferencias en un duelo formal, sin guantes.

