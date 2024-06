El mexicano 'Checo' Pérez (Red Bull) acabó octavo, este sábado 29 de junio de 2024, en la carrera sprint del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1, en la que su compañero y triple campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen simplemente voló sobre el trazado austríaco del Red Bull Ring para conseguir la 'pole position' con un tiempo de un minuto, cuatro segundos y 314 milésimas y marcar distancias con el británico Lando Norris (McLaren), segundo, y el español Carlos Sainz (Ferrari), que acabó cuarto.

Verstappen completó un giro prácticamente impoluto al circuito austríaco dejando a Norris a más de cuatro décimas y superando también al tapatío.

El astro neerlandés está ahora mismo a 71 puntos de Norris y a 77 del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en el Mundial de pilotos pero busca seguir ampliando distancias.

Infatigable en la tarea, firmó un tiempo inigualable a pesar de que Pérez, su compañero de equipo, estuvo a casi un segundo -888 milésimas-, y se llevó una nueva 'pole position' para redimirse de la segunda plaza que consiguió en la 'quali' de Montmeló (Barcelona), donde Norris le ganó la partida.

Verstappen and Norris share the front row again ⚔️



We're all set for a sizzling Sunday in Spielberg 🔥#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/Ps9JNmCHYx