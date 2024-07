'Checo' Pérez, Noveno en Última Practica Libre del GP de Gran Bretaña de la F1; Russell Lidera

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, de la escudería Red Bull, terminó noveno en el último entrenamiento libre para el Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito inglés de Silverstone, donde el inglés George Russell lideró por delante de otro Mercedes, el de su compatriota y séptuple campeón del mundo, Lewis Hamilton.

Los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el cuarto y el octavo tiempo, respectivamente.

En la mejor de sus 22 vueltas, Russell cubrió los 5.891 metros de la legendaria pista inglesa -con el neumático de compuesto intermedio, el que usaron todos, en una sesión mojada- en un minuto, 37 segundos y 529 milésimas, sólo 35 menos que Hamilton -ocho veces triunfal en Silverstone, que dio seis vueltas más que él- y con 185 de ventaja sobre otro inglés, Lando Norris (McLaren) que había sido el más rápido en los entrenamientos del viernes.

'Mad Max’ queda en quinto

Sainz marcó el cuarto crono de la última sesión, en la pista en la que, hace dos temporadas, logró la primera de sus tres victorias en la categoría reina. En la mejor de sus 23 vueltas, el piloto madrileño -cuarto en el Mundial, con 135 puntos, 102 menos que el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull)- se quedó a 61 centésimas de Russell y mejoró en dos décimas y media a 'Mad Max', que se inscribió quinto en la tabla de tiempos.

