Red Bull Hace Cambio Histórico de 'Look' para el GP en Silverstone, que Involucra a Checo Pérez

La escudería Oracle Red Bull Racing, donde compiten el mexicano Sergio Checo Pérez y su coequipero, Max Verstappen, tendrá un cambio histórico de look para el Gran Premio de Reino Unido, que se llevará a cabo el fin de semana del 5 al 7 de julio.

A través de sus redes sociales, la escudería de las bebidas energéticas presentó el diseño que sus monoplazas llevarán para la siguiente carrera, en el circuito de Silverstone.

En las imágenes destaca el color azul rey como predominante en el chasis del monoplaza, pero la diferencia es que hay detalles en pintura roja, principalmente en la zona de los pontones y alerón del RB20.

El nuevo diseño que usará Red Bull para el GP de Reino Unido no es muy diferente al diseño que la escudería austriaca usa habitualmente cada fin de semana.

El único cambio son los detalles en rojo sobre los pontones del monoplaza. Esta decoración no la tiene el RB20 en otras carreras.

Lap 42: Over halfway through the race. Max is reporting some issues with his tyres, the gap to NOR has come down to 7.3 seconds.#F1 || #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/18T0s6eCdN