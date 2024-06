Sancionan y Multan a 'Checo' Pérez con 25 Mil Euros

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez fue multado con 25 mil euros (casi medio millón de pesos mexicanos) y sancionado con tres puestos en la formación de salida en su próxima prueba: el Gran Premio (GP) de España del 23 de junio de 2024.

Checo, quien se retiró este domingo en el GP de Canadá, fue sancionado por los jueces por regresar a boxes arrastrando el alerón trasero tras sufrir un choque.

En la prueba canadiense nuevamente se impuso Max Verstappen, su compañero y líder del Mundial de Fórmula 1. Mientras que Checo quedó quinto en la general con 107 puntos.

Noticia relacionada: Max Verstappen Conquista Gran Premio de Canadá; ‘Checo’ Abandona Carrera

Cabe señalar que la de Canadá es la segunda retirada del piloto mexicano, pues también sufrió un accidente en el GP de Mónaco.

Tras tener que abandonar el GP de Canadá, Checo dijo que para poder mejorar y volver a los puntos tienen que “entender lo que ha sido el monoplaza estas últimas carreras”, así como ver “las evoluciones del choque de los últimos fines de semana”.

También hizo referencia a que el toque en la salida con el francés Pierre Gasly le condicionó la carrera, pues se quedó con el alerón dañado y cuando lo cambiaron iba mejor, pero ya “era muy difícil adelantar”.

Im very sorry for my team, I let them down today. But we will come back no doubt. There’s a very long way to go 💪



Me siento muy apenado con mi equipo. Hoy les fallé. Pero no tengo duda de que vamos a volver. Hay todavía mucho camino por delante 💪#SP11 #CanadianGP pic.twitter.com/osT7UJ8h17