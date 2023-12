‘Checo’ Pérez Recibe Trofeo de Subcampeón de la F1

El piloto mexicano de Red Bull, Sergio Checo Pérez, recibió su trofeo de subcampeón de la temporada 2023 de la Fórmula 1 en la gala de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) realizada en Baku, Azerbaiyán.

Asimismo, el neerlandés Max Verstappen recogió el trofeo que lo acredita como campeón del mundo de Fórmula 1 de 2023, en el transcurso de la gala de la FIA.

En la misma ceremonia organizada por la Federación Internacional de Automovilismo, el español Fernando Alonso (Aston Martin) fue galardonado con el de la 'Maniobra del Año' por su adelantamiento al mexicano Sergio Pérez -compañero del ganador del certamen y subcampeón mundial- en la última vuelta del pasado Gran Premio de Brasil.



Verstappen, de 25 años, se proclamó campeón mundial por tercera vez seguida, en una temporada en la que batió casi todos los récords -entre ellos el de victorias en una misma campaña (19)- y en la que sumó 575 puntos -otra plusmarca histórica-, 290 más que Checo y con 341 sobre el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes).



Checo, nacido hace 33 años en Guadalajara, Jalisco, que elevó a seis su número de victorias tras ganar precisamente en Baku después de haberlo hecho en Yeda (Arabia Saudí), asistió a la gala que premió a todos los campeones de todas las categorías de los certámenes organizados por la FIA; en la que la dominante escudería austriaca, para la que pilotan el mexicano y Verstappen recibió el trofeo de campeona del mundo de constructores de F1, recogido por el inglés Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull.



El premio al mejor debutante del año recayó en el australiano Oscar Piastri (McLaren), que acabó noveno -con 97 puntos- un campeonato en el que subió dos veces al podio, al acabar tercero en Suzuka (Japón) y segundo en Lusail (Qatar); donde, además, ganó la prueba sprint en la que Verstappen se proclamó matemáticamente triple campeón del mundo.



Alonso, que no acudió a la Gala, envió, no obstante, un vídeo de agradecimiento al saber que había sido votado como autor de la mejor maniobra del año, en el que quiso, además compartir el premio con Checo y resaltar la limpieza de la misma, sin contactos, como ejemplo de la generación actual y de las venideras.



"Muchas gracias a los aficionados por votarme para que me dieran este premio, que quiero compartir con Checo, porque cualquier maniobra en pista requiere de la colaboración de dos (pilotos). Y esto debería ser un ejemplo a seguir, no sólo para esta generación, sino para las futuras; porque tenemos que impulsar y apoyar el pilotaje limpio y sin contacto entre los coches. Gracias a los aficionados y gracias a la FIA", declaró, en el vídeo de agradecimiento que envió a Baku, el piloto asturiano, 32 veces victorioso en la F1, categoría en la que elevó este año a 106 su número de podios.

