‘Checo’ Pérez Termina 10 en Prácticas Libres 3 del GP de Bélgica de la F1; Verstappen, Lidera

El piloto mexicano de la escudería Red Bull Racing, Sergio "Checo" Pérez, terminó en la décima posición durante la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica del mundial de la Fórmula 1, tras concluir las dos primeras en séptimo y y noveno lugar.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo en la práctica que apenas sirvió para rodar, puesto que la lluvia que cayó sobre el circuito de Spa Francorchamps propició dos banderas rojas, una por el accidente del canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y otra por la cantidad de agua sobre el circuito, que se alargaron durante la sesión.

FP3 CLASSIFICATION



