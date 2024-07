El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), remontó con gran ritmo nueve puestos para finalizar séptimo en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, en donde el australiano Oscar Piastri (McLaren) se aprovechó de la lucha por el Mundial entre su compañero de equipo, el británico Lando Norris (McLaren), y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) para ganar y sellar su primer triunfo.

Para ello, Piastri tuvo que esperar a dos vueltas del final, cuando Norris dio su brazo a torcer y cedió la primera posición a su compañero.

🏁 RACE CLASSIFICATION 🏁



How we finished in Hungary. McLaren's 1-2, Perez and Russell fighting back to the points and a retirement for Gasly#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/mzf87ZsGQW