Brad Pitt se Cruza Durante Entrevista de Checo Pérez en Fórmula 1

Brad Pitt se robó cámara durante el Gran Premio de Gran Bretaña, celebrado este fin de semana en Silverstone, Inglaterra, y en donde además se rodaron algunas escenas de la película que llevará por título F1.

Como parte de estas grabaciones, el histrión fue visto en distintos puntos del paddock, como cualquier otro piloto, en donde se cruzó con varios pilotos de la categoría reina del automovilismo, incluido el mexicano Sergio Checo Pérez.

Brad Pitt se cruza en entrevista de Checo Pérez

Una de las escenas más memorables fue cuando el mexicano Checo Pérez era entrevistado en el llamado "corralito" tras la mala carrera que tuvo en Silverstone, en Gran Bretaña.

El tapatío contestaba las preguntas de los medios de comunicación cuando el también protagonista de Guerra Mundial Z apareció detrás del mexicano, vestido también con su traje de carreras.

I can’t with Brad Pitt and his acting 😭😭 pic.twitter.com/8E4DrmW8Zw — 𝐉𝐊𝟔 (@formulakimmich) July 7, 2024

En otros videos, se ve a Brad Pitt cruzarse en la entrevista que los medios le realizaban a Lando Norris, de McLaren, quien también tuvo un mal resultado en su carrera de casa.

Una de las reacciones más memorables fue la del piloto español Fernando Alonso, de Aston Martin, quien se detuvo por el paddock y aparentemente se sorprendió tras ver pasar al actor estadounidense.

En apariencia, Fernando Alonso se sorprendió a tal grado que se llevó las manos al rostro.

Brad Pitt behind him acting, I’m done 😭 pic.twitter.com/He7lLTvY5n — nic 🏁 (@nnicolef1) July 7, 2024

Estrenan primer avance de la película F1

Mientras se realizaba el Gran Premio de Gran Bretaña 2024, también se presentó el primer avance de la película F1, protagonizada por Brad Pitt.

Se prevé que la cinta llegue a cines en verano de 2025 y también contará con la presencia de estrellas como Javier Bardem, Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Sarah Niles y Kim Bodnia. El filme será dirigido por Joseph Kosinski, quien previamente dirigió Top Gun: Maverick.

Con información de N+

