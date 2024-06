'Checo' Termina Noveno en Practica 3 del Gran Premio de Canadá; Hamilton Lidera

El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes) lideró este sábado el tercer y último libre para el Gran Premio de Canadá, el noveno del Mundial de F1, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull) fue noveno.

En la mejor de sus 31 vueltas, Hamilton cubrió los 4,361 metros de la pista canadiense en un minuto, 12 segundos y 549 milésimas, 374 menos que el líder del Mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -que dio una más- y con 408 de ventaja compatriota y compañero George Russell, que -al igual que los anteriores, con neumático blando- marcó el tercer tiempo del último ensayo.

Alonso acabó la sesión -en la que a diferencia del viernes, no llovió- con el octavo tiempo. El doble campeón mundial asturiano giró 30 veces en la pista en la que -en 2006, el año que revalidó título- logró una de sus 32 victorias en la F1 y en su mejor intento se quedó, asimismo con las gomas blandas -las que usaron todos mientras simulaban calificación-, a 791 milésimas del crono de Hamilton.

Here's the full classification from FP3 📋



Seven-time Montreal winner Lewis Hamilton takes the bragging rights heading into quali 💪#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/7ICAGNZ25w