El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, de la escudería Red Bull, tuvo un fuerte accidente en el inicio de la carrera en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 y su auto quedó destrozado.

El Gran Premio de Mónaco, octava prueba de la temporada de Fórmula 1, fue interrumpido el domingo pocos segundos después de la salida debido a un accidente entre varios pilotos.

En el incidente se vieron involucrados el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, cuyo Red Bull (RB20) perdió las dos ruedas delanteras, y los Haas de Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg. Según las primeras imágenes, los tres pilotos habrían salido indemnes de sus monoplazas.

El piloto mexicano se encuentra bien.

