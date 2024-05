'Checo' Pérez Saldrá en el Lugar 18 en el Gran Premio de Mónaco; Leclerc Logra la 'Pole'

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) consiguió este sábado la 'pole position' para salir primero en la carrera del Gran Premio de Mónaco, en su país, en la octava cita de la temporada de Fórmula 1. El mexicano Sergio 'Checo' Pérez saldrá en el lugar 18.

Leclerc dominó una Q3 en la que el australiano Oscar Piastri fue segundo con su McLaren, mientras que el español Carlos Sainz (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren) ocuparán la segunda línea, tras acabar tercero y cuarto respectivamente en la sesión de clasificación, mientras que el líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), apenas logró ser sexto en la parrilla de salida.

His third pole on the streets of his home town 🥇🥇🥇



Now @Charles_Leclerc is fully focused on completing the job tomorrow 👊#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/7bjQo0GgGF