Fingen rescatar monos en Tabasco y los ponen a la venta en redes sociales

Después de que se reportara la muerte de monos saraguatos en Tabasco, presuntamente por las altas temperaturas, comenzaron a surgir en redes sociales anuncios sobre la venta de animales exóticos y en peligro de extinción.

Entre las ofertas más recientes hay ejemplares de monos saraguatos.

Los supuestos vendedores suben fotografías de los animales que tienen a la venta, como un mono hembra, que según el vendedor tiene cuatro meses de edad y pide la cantidad de cuatro mil pesos.

Por lo menos hay tres personas interesadas y según el anuncio el ejemplar se encuentra en Cunduacán, municipio donde también se ha reportado el rescate de ejemplares afectados por las altas temperaturas.

En las últimas semanas, muchas personas han participado en el rescate de monos saraguatos en municipios como Comalcalco, Cunduacán y Paraíso, sin embargo, hay propietarios de haciendas, que aseguran que algunas personas que se hacen pasar por biólogos o veterinarios se llevaron los ejemplares sin que se conozca su paradero.

Martín Valenzuela, de las Comisión Nacional de Rescate cuenta que llegaron personas haciéndose pasar por voluntarias y no han regresado los ejemplares

Creo que hay uno perdido que es el que están buscando, ya tienen la pista, ya tienen nombre y van a hacer una demanda.

Interesados en la compra de animales

Incluso hay personas que se han acercado a los rescatistas interesados en comprar este tipo de animales.

“A mi persona se han acercado a querer comprar y rotundamente se les ha dicho que no, les dijimos que los íbamos a grabar y con la misma se ha ido y no nos ha dado tiempo. Me han preguntado si los vendo vivos, muertos o convalecientes”, platica Martín Valenzuela.

Sobre esta denuncia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), señalan que no tienen conocimiento sobre la pérdida de ejemplares y mucho menos de la venta ilegal.

“No, bueno yo no tengo información al respecto”, asegura Mayra Villagómez, subdelegada de inspección de Profepa.

En estos sitios, también se ofertan otros animales como mapaches, loros, tucanes, ocelotes y cocodrilos.

