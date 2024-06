‘Checo’ Pérez Termina Séptimo en el GP de Australia de la F1; Russell Gana

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez terminó séptimo en la carrera del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1, en la que el británico George Russell (Mercedes) sumó la segunda victoria de su trayectoria.

El español Carlos Sainz (Ferrari) se subió al último escalón del podio al aprovecharse de un choque entre el británico Lando Norris (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) mientras pugnaban por el liderato y que obligó a que el inglés terminara retirado y Verstappen acabara quinto.

