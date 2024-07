El piloto mexicano de la escudería Red Bull, Sergio "Checo" Pérez, terminó octavo en la carrera del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, en el circuito de Spa-Francorchamps, en donde el británico George Russell (Mercedes) se impuso y acabó primero, por delante de su compatriota y compañero de equipo Lewis Hamilton y el australiano Oscar Piastri, que acabaron en el segundo y tercer lugar del podio, respectivamente.

RACE CLASSIFICATION (LAP 44/44)



Look at the gap between the top three! 😅#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/7DHzJf76xe