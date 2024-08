Nueva Cuenta Oficial de Cristiano Ronaldo en Redes Sociales: Futbolista Sube Video de Bienvenida

Este miércoles, 21 de agosto de 2024, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo inauguró una nueva cuenta oficial en redes sociales y subió un video para sus seguidores.

Mediante sus redes sociales, el cinco veces ganador del Balón de Oro, de 39 años de edad, quien juega en el Al Nassr saudí, pidió a sus fans y seguidores acompañarlo en “este nuevo viaje”

The wait is over 👀🎬 My @YouTube channel is finally here! SIUUUbscribe and join me on this new journey: https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/Yl8TqTQ7C9