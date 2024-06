“La Verdad, México No Merecía Perder”: David Faitelson

David Faitelson, analista de Tercer Grado Deportivo (TGD), señaló que a pesar de que la Selección Mexicana mostró un mejor desempeño futbolístico en su segundo partido de la Copa América, fue derrotado por Venezuela debido a que el equipo dirigido por Jaime Lozano no encuentra el gol.

Tras la derrota de 1-0 en el SoFi Stadium, en California, ante la Vinotinto, con gol de penal de Salomón Rondon, el periodista deportivo subrayó que la noche del miércoles 26 de junio es una "noche amarga" para el futbol mexicano.

Respecto al desempeño del delantero mexicano Santiago Gimenez, el analista comentó que el jugador de 23 años está seco en cuanto a la definición de gol.

Faitelson apuntó en el noticiario En Punto que México merecía el empate, pero no pudo conseguirlo a pesar de haber tenido la gran oportunidad de empatar el juego por la vía penal; sin embargo, Orbelín Pineda falló desde los once pasos.

El analista deportivo explicó que el futbol mexicano "entregó" la Copa América desde antes que empezará la competencia debido a que se busca un proceso enfocado al Mundial del 2026, por lo que el fracaso estaba previsto.

Además, señaló en sus redes sociales que de acuerdo con las últimas actuaciones del equipo mexicano, lo mostrado esta noche es esperanzador. Y dijo que si la Selección juega de igual forma ante Ecuador y logra meter goles, podría estar en la siguiente ronda de este torneo.

Sin embargo, señaló que hay cosas que uno no alcanza a entender en Jaime Lozano o en quien tomó la decisión de la famosa “renovación generacional”.

Al final de la noche, hay cosas que uno no alcanza a entender en Jaime Lozano o en quien tomó la decisión de la famosa “renovación generacional”: ¿Por qué no vino Henry Martín? ¿Por qué no trajo al “Chucky” Lozano? ¿No eran alternativas interesantes en un juego como este?